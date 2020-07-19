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- 15:49 Почти 40 тысяч добровольцев пришли в военкоматы Азербайджана, чтобы записаться «на войну» с Арменией
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Почти 40 тысяч добровольцев пришли в военкоматы Азербайджана, чтобы записаться «на войну» с Арменией
Вооруженные столкновения, которые уже неделю длятся на границе Азербайджана и Армении, привели к тому, что около 38 тысяч азербайджанских граждан изъявили желание пойти добровольцами на фронт.
Наплыв добровольцев наблюдается даже на фоне заявления Баку о том, что в стране не собираются объявлять мобилизацию. Об этом сообщили в государственной службе по мобилизации и призыву на военную службу страны, передает DW.
Вопрос мобилизации играет большую роль и для внутренней политики Азербайджана. 15 июля в ряде районов Баку состоялись митинги с призывами к мобилизации из-за обострения ситуации на границе с Арменией. При этом группа демонстрантов даже попыталась попасть в здание парламента, но охрана и полиция вытеснили протестующих. Многие из активных участников митингов были задержаны — против них начато уголовное расследование.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев считает, что за этими событиями стоят оппозиционные силы, которые призывали людей к «незаконным действиям». По его мнению, во время обострения противостояния с Арменией не время проводить митинги.
Напомним, 12 июля Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня и использовании артиллерии. Так в Минобороны Армении заявили, что военнослужащие ВС Азербайджана предприняли попытку нарушения государственной границы на Тавушской направлении. В свою очередь Баку обвинил в провокации Ереван.
Армения и Азербайджан уже 30 лет находятся в состоянии конфликта из-за Нагорного Карабаха. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее этого спорного региона.
Переговорный процесс по мирному урегулирования конфликта идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году. В нее входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США. При этом Азербайджан не считает самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую Республику стороной конфликта и отказывается вести с ней переговоры.
Самым существенным обострением на границе между Арменией и Азербайджаном за последние годы стал вооруженный инцидент в апреле 2016 года. Тогда стороны использовали артиллерию и авиацию.
14 июля во время событий на армяно-азербайджанской границе погибли несколько высокопоставленных офицеров Азербайджана.371
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