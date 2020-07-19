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Общество и люди

Известный украинский журналист заразился коронавирусом

16:12 19 июля 2020
Бутусов

У главного редактора «Цензор. Нет» Юрия Бутусова диагностировали коронавирус. За минувшие сутки в Украине COVID-19 заразился 731 человек.

Журналист сообщил в соцсети, что у него немного поднялась температура и была небольшая ломота в суставах. Других симптомов болезни не было. Тест на COVID-19 оказался положительным.

«Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств. Где я мог подхватить вирус, если честно, не знаю. В данный момент чувствую себя хорошо, каких-то проблем нет. У меня все есть, я на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции до момента полного излечения. Буду больше писать», — сообщил журналист.

Отметим, 16 июля Юрий Бутусов был в студии программы «Право на власть». На эфире также были спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, председатель партии «Слуга народа» Александр Корниенко, сопредседатель «Европейской солидарности» Ирина Геращенко, лидер «Батьківщини» Юлия Тимошенко, сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко, народные депутаты Александр Дубинский и Игорь Палица.

Напомним, известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала в интервью «ФАКТАМ», как можно успешно бороться с коронавирусом, применяя давно известные препараты.

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