Коронавирус атакует Украину: за сутки заразились более 700 человек

В Украине за минувшие сутки был зафиксировали 731 новый случай коронавируса и 8 смертей от COVID-19. Это следует из данных Совета по национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время, 354 человека преодолели болезнь.

Среди регионов Украины лидером по количеству заражений остается Львовщина, где за минувшие сутки выявили 109 новых случаев Covid-19 и зафиксировали одну смерть.

В Киеве за минувшие сутки было выявлено 87 новых случаев, а в Ровенской области 67 новых случаев COVID-19.

Как писали «ФАКТЫ», за сутки 16 июля в Украине было зафиксировано 847 новых случаев коронавируса.

Известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала в интервью «ФАКТАМ», как можно успешно бороться с коронавирусом, применяя давно известные препараты.

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