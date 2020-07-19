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Коронавирус атакует Украину: за сутки заразились более 700 человек
В Украине за минувшие сутки был зафиксировали 731 новый случай коронавируса и 8 смертей от COVID-19. Это следует из данных Совета по национальной безопасности и обороны Украины.
В то же время, 354 человека преодолели болезнь.
Среди регионов Украины лидером по количеству заражений остается Львовщина, где за минувшие сутки выявили 109 новых случаев Covid-19 и зафиксировали одну смерть.
В Киеве за минувшие сутки было выявлено 87 новых случаев, а в Ровенской области 67 новых случаев COVID-19.
Как писали «ФАКТЫ», за сутки 16 июля в Украине было зафиксировано 847 новых случаев коронавируса.
Известный иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Вера Казмирчук рассказала в интервью «ФАКТАМ», как можно успешно бороться с коронавирусом, применяя давно известные препараты.149
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