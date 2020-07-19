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Мир

В Британии рассказали, зачем хакеры из РФ пытались похитить данные о вакцине от COVID-19

16:25 19 июля 2020
Вакцина

Власти Великобритании уверены в том, что российские спецслужбы пытались получать прибыль от исследований и разработок по поиску лекарств от COVID-19. Об этом 19 июля заявил министр иностранных дел государства Доминик Рааб.

По его словам, Россию привлекут к ответственности за такие действия, сообщает Sky News.

«В то время, когда мир объединяется, чтобы попытаться решить проблему COVID-19, и особенно пытается найти глобальное решение для вакцины, это возмутительно и достойно осуждения, что российское правительство участвует в этой деятельности», — заявил министр.

Как писали «ФАКТЫ», ранее стало известно, что российские хакеры предпринимают попытки похитить данные о вакцине от коронавируса, которые разрабатываются в Великобритании, США и Канаде. Так, хакеры, находящиеся на службе в российской разведке, провели несколько атак на академические и фармацевтические исследовательские институты, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса.

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