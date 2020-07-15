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В США провели первые испытания на людях вакцины против коронавируса
В США успешно провели первые испытания на людях вакцины против коронавируса, работа над которой сейчас ведется в разных странах мира. Как сообщает CNN, биотехнологическая компания Moderna заявила, что разрабатываемая ею вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов, на которых тестируют препарат.
Добровольцев разделили на четыре группы, которые получали разные дозы вакцины — от 25 до 250 микрограммов.
При этом у тех, кому вводили небольшое количество вакцины, выработались антитела на уровне, как у переболевших COVID-19. У людей, получавших высокие дозы вакцины, уровень антител был примерно в четыре раза выше, чем у выздоровевших естественным путем пациентов с коронавирусом.
После введения препарата отмечались легкие побочные эффекты — головная и мышечная боли, повышенная утомляемость и температура.
С 27 июля компания проведет следующий этап испытаний, в которых примут участие уже около 30 тысяч добровольцев. Правительство США выделило Moderna почти 500 миллионов долларов на разработку вакцины.
Moderna рассчитывает произвести от 500 миллионов до миллиарда доз в год, начиная с 2021-го.
В компании отметили, что результаты выглядят многообещающими. Но потребуются дополнительные исследования, чтобы определить, надолго ли в организме сохраняются антитела и насколько эффективна вакцина.
Тем не менее акции компании уже сразу же поднялись в цене на 16%.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что ВОЗ определила, кого нужно в первую очередь вакцинировать против коронавируса.148
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