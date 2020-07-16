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Три страны мира обвинили Россию в попытке украсть данные о разработке вакцины против коронавируса
Россию, которой якобы удалось испытать вакцину против коронавируса, Великобритания, США и Канада обвинили в попытке украсть информацию у исследователей, работающих над созданием препарата против COVID-19.
Сообщается, что хакеры, находящиеся на службе в российской разведке, провели несколько атак на академические и фармацевтические исследовательские институты, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса.
Речь идет о группировке APT29, известной как Cozy Bear, передает УНН со ссылкой на иностранные СМИ.
Издание пишет, что заявление, согласованное с властями США и Канады, сделал Британский национальный центр кибербезопасности.
Cozy Bear обвинили в использовании пользовательских вредоносных программ, нацеленных на ряд организаций по всему миру.
Отмечается, что кибератаки рассматриваются сотрудниками разведки как попытка украсть интеллектуальную собственность, а не подорвать исследования. Они направлены преимущественно против правительственных, дипломатических, аналитических, медицинских и энергетических целей.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии ТАСС назвал обвинения Великобритании в попытке российских хакеров украсть разработку вакцины против COVID-19 «голословными».
Как сообщали «ФАКТЫ», в США успешно провели первые испытания на людях вакцины против коронавируса, работа над которой сейчас ведется в разных странах мира. Как сообщает CNN, биотехнологическая компания Moderna заявила, что разрабатываемая ею вакцина вызвала сильный иммунный ответ у всех 45 пациентов, на которых тестируют препарат.
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