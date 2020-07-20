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Украина

Месяц – муж, месяц – жена: в Раде анонсировали важные изменения в законодательство относительно декретов

1:25 20 июля 2020
Мужчина с ребенком

Пример британского премьера Бориса Джонсона, уходившего в начале лета на две недели в декретный отпуск, вероятно, оказал влияние на украинских законодателей, и они начали активно работать над законопроектом, который позволит «и мужу, и жене уходить в декрет».

Такой информацией с «Радио Свобода» поделилась вице-спикер парламента Елена Кондратюк.

«Почему вы не можете побыть в декрете месяц, например, а потом жена месяц в декрете? Кстати, законодательство это тоже мы сейчас хотим принять, чтобы имели возможность и муж, и жена идти в декрет. Ничего здесь сложного нет», — рассказала нардеп.

По ее мнению, в настоящее время такого не происходит из-за «ментальных матриархальных стереотипов», которые внушили украинцам.

Напомним, что депутат от «Слуги Народа» Евгения Кравчук на своей странице в Facebook уточняла, что право уйти в декрет есть у мужчин в 22 из 28 стран ЕС. А продолжительность отпуска колеблется от одного дня в Италии до 64 в Словении. Поэтому, считает нардеп, нужно сделать так, чтобы и в Украине при рождении ребенка для мужчин был предусмотрен единоразовый оплачиваемый отпуск продолжительностью до 14 календарных дней без учета праздничных и выходных, а также по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста — с выплатой за эти периоды пособия согласно законодательству.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в июне в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, который предусматривает, что украинские мужчины смогут уходить в декретный отпуск, а также совмещать работу с воспитанием детей. Проект закона под № 3695, направлен на выполнение обязательств Украины в рамках международного «Партнерства Биарриц».

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