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Наука и технологии

Миссия "Надежда": первая арабская страна отправила космический зонд к Марсу

3:55 20 июля 2020
Аль-Амаль

К числу покорителей космических просторов добавилась первая арабская страна — ею стали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), отправившие к Марсу на японской ракета-носителе H-IIA свой космический зонд «Аль-Амаль» («Надежда»).

Запуск первой марсианской миссии Hope Mars Missio был осуществлен 20 июля в 01:58 по времени ОАЭ (00:58 по Киеву), передает Associated Press.

Отмечается, что отправка зонда «Аль-Амаль» должна была состояться 15 июля, однако была отложена из-за неблагоприятных погодных условий. В частности, в Японии больше недели шли ливневые дожди, в результате чего на юго-запад страны обрушились оползнии возникли подтопления.

Космический зонд был разработан и сконструирован арабскими учеными и инженерами. Он оснащен двумя солнечными батареями, многоканальной камерой с высоким разрешением, а также инфракрасным и ультрафиолетовым спектрометрами.

Зонд будет изучать верхние слои атмосферы Марса, а также следить за изменением климата, совершая полеты вокруг планеты.

Расстояние полета составляет около 500 миллионов километров, преодолеть этот путь планируют за 7 месяцев.

Ожидается, что аппарат достигнет Марса в феврале 2021 года, когда ОАЭ будут отмечать 50 лет со дня основания государства.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что представители нашей страны вместе с коллегами из Италии вышли из российского космического проекта Гамма-400, который планировали к запуску на 2030 год.

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