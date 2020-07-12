Наука и технологии

«Королев был одним из лучших»: Илон Маск пообщался с внуком легендарного конструктора

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск пообщался с родственниками известного ученого в области ракетостроения и космонавтики Сергея Королева. Об этом сообщил сам Маск в Twitter.

«Я разговаривал с семьей Королева сегодня. Он был одним из лучших», — написал Маск, добавив фамилию конструктора на украинском и русском языках: Корольов/Королёв.

Внук конструктора Андрей подтвердил факт разговора и рассказал, что их семья пригласила американского бизнесмена в Москву. Маск же, в свою очередь, пригласил их посмотреть заводы SpaceX и побывать на одном из следующих запусков, как только возобновится авиасообщение, сообщают российские СМИ.

«Мы разговаривали 20 минут, в общении он приятный, очень веселый, очень позитивный человек, мы много смеялись. Он с огромным уважением относится к памяти моего дедушки, считает его одним из великих инженеров», — рассказал внук конструктора.

Выдающийся ученый в области ракетостроения и космонавтики, конструктор Сергей Королев родился в Житомире 12 января 1907 года. Он считается основоположником практической космонавтики. Под его руководством была запущена первая межконтинентальная баллистическая ракета, первый искусственный спутник Земли, осуществлен первый полет человека в космос и выход человека в космос.

Более подробно о личности Сергея Королева и его жизненном пути читайте в материале «ФАКТОВ»: Дочь Сергея Королева Наталья: «Отец дважды мог быть награжден Нобелевской премией».

Как писали «ФАКТЫ», в компании Маска работает уроженец Житомира программист Алексей Пахунов, который принимал непосредственное участие в создании ракеты и пилотируемого корабля, доставившего двух американских астронавтов на Международную космическую станцию.

58

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter