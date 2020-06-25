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Украина

Украина вышла из российского космического проекта

23:56 24 июня 2020
Украина и покорение космоса

Пока в США ученые заняты развитием новых технологий исследования космоса, их российские коллеги в лице гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина больше думают о раздаче несбыточных обещаний.

Вероятно, именно подобная бесперспективность и стала одной из причин того, что представители нашей страны вместе с коллегами из Италии вышли из российского космического проекта Гамма-400, который планировали к запуску на 2030 год.

О решении украинцев сообщил главный научный сотрудник Физического института РАН Аркадий Гальпер, пишет РИА Новости.

По его словам, сначала россияне «побили горшки» с итальянцами, а вину решили свалить на украинцев — дескать, «им руководство приказало» прекратить сотрудничество.

Даже если такой «приказ"-рекомендация и прозвучал, то ему вряд ли можно удивляться — как можно сотрудничать со страной, которая вместо проведения собственных исследований строит планы по завоеванию территории соседей, в том числе и Днепра, где расположен украинский флагман ракетостроения КБ «Южное»?

Сообщается, что Украина должна была изготовить детекторы — прозрачные кристаллы, через которые проходит гамма-частица и теряет энергию, и ее можно измерить. Также украинская сторона была ответственна за аппаратуру, которая измеряет электромагнитную обстановку. Теперь это оборудование будет производить российская сторона. Каким будет его качество, можно только догадываться — о нем говорят участившиеся за последние годы неудачи с запуском ракет РФ и т. д.

Слабым утешением для россиян может стать участие в проекте белорусов — они якобы обещают сделать часть наземной аппаратуры, необходимой для испытаний обсерватории.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что с каждым годом украинская держава понемногу возвращает утерянные на мировой космической арене позиции. На сей раз главное предприятие Укркосмоса планирует удивить рынок новейшей по всем параметрам разработкой — ракетой-носителем «Маяк-3.9S». По словам генерального директора КБ «Южное» Александра Дегтярева, их новое детище значительно превзойдет визитную карточку предприятия и гордость космической Украины — легендарную ракету «Зенит», до сих используемую в международной программе «Морской старт». Кроме того, Украина планирует начать запускать ракеты в космос до 2023−2024 гг. Это будут делать по методу воздушного старта, что позволит использовать самолет во время запуска.

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