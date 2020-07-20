- 04:25 Ночная драка со стрельбой в Киеве: пострадали три человека
- 03:55 Миссия "Надежда": первая арабская страна отправила космический зонд к Марсу
- 03:25 Хотя бы раз в неделю: ученые выяснили, как сексуальная активность влияет на продолжительность жизни
- 02:47 Голуби помогут женщинам: ученые научили птиц диагностировать рак груди
- 02:23 Массовая эвакуация: в Днепре горело студенческое общежитие
- 01:55 В России пропал самолет Ан-2 с шестью людьми на борту
- 01:25 Месяц – муж, месяц – жена: в Раде анонсировали важные изменения в законодательство относительно декретов
- 00:55 Снова "кумовство": "слуги" отправят на выборы мэра Тернополя комика из шоу Зеленского
- 00:25 В Багдаде неспокойно: посольство США в Ираке обстреляли ракетами типа "Катюша"
- 19.07 23:51 "Ответка" Путину на "проверку войск": в Черное море вошел эсминец ВМС США
- 19.07 23:38 Знаменитый мотогонщик разбился на трассе: видео жуткого падения
- 19.07 23:20 Смертельное ДТП под Ровно: есть погибшие и пострадавшие
Ночная драка со стрельбой в Киеве: пострадали три человека
В ночь на понедельник в Киеве зафиксирован очередной случай «июльской стрельбы», в этот раз на проспекте Гонгадзе.
Об этом передает «Киев Оперативный».
Сообщается, что инцидент спровоцировала компания людей в состоянии алкогольного опьянения, которые решили «устроить разборки» со студентами из Конго.
По словам жителей африканской страны, они вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы ехать домой.
Когда юноши сели в автомобиль, к нему подбежали 5 человек и с криками «черные, что вы здесь делаете», достали их из машины и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, и жители ближайшего дома вызвали полицию.
Услышав это, хулиганы убежали.
Прибывшее по вызову подразделение полиции охраны нашло зачинщиков драки в лесу неподалеку, где они громко и бурно обсуждали то, как «наказали приезжих» и как разбили стекло.
Хулиганов задержали.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове в ночь на воскресенье, 19 июля, произошла перестрелка в ночном клубе. В результате происшествия пострадали двое мужчин 27 и 37 лет. Они получили огнестрельные ранения грудной клетки. Обоих пациентов госпитализировали. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».40
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сети сообщили об экстренной госпитализации Лукашенко: что известно о состоянии здоровья президента Беларуси
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».