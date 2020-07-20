Ночная драка со стрельбой в Киеве: пострадали три человека

В ночь на понедельник в Киеве зафиксирован очередной случай «июльской стрельбы», в этот раз на проспекте Гонгадзе.

Об этом передает «Киев Оперативный».

Сообщается, что инцидент спровоцировала компания людей в состоянии алкогольного опьянения, которые решили «устроить разборки» со студентами из Конго.

По словам жителей африканской страны, они вышли из аптеки и вызвали такси, чтобы ехать домой.

Когда юноши сели в автомобиль, к нему подбежали 5 человек и с криками «черные, что вы здесь делаете», достали их из машины и начали бить. Потом кто-то начал стрелять в воздух, и жители ближайшего дома вызвали полицию.

Услышав это, хулиганы убежали.

Прибывшее по вызову подразделение полиции охраны нашло зачинщиков драки в лесу неподалеку, где они громко и бурно обсуждали то, как «наказали приезжих» и как разбили стекло.

Хулиганов задержали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Харькове в ночь на воскресенье, 19 июля, произошла перестрелка в ночном клубе. В результате происшествия пострадали двое мужчин 27 и 37 лет. Они получили огнестрельные ранения грудной клетки. Обоих пациентов госпитализировали. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».

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