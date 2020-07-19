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В харьковском клубе устроили перестрелку, есть пострадавшие: детали происшествия
В Харькове в ночь на воскресенье, 19 июля, произошла перестрелка в ночном клубе. Ранее «разборки» со стрельбой устроили возле одного из ресторанов под Ужгородом.
В харьковском областном главке полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали двое мужчин 27 и 37 лет. Они получили огнестрельные ранения грудной клетки. Обоих пациентов госпитализировали. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».
По словам очевидцев, в половине второго ночи в караоке Panorama в переулке Костюринском, 2 во время потасовки «неизвестный пострелял двоих то ли „погранцов“, то ли СБУшников. У одного — огнестрельное ранение грудной клетки, у другого — грудной клетки и плеча», передает местный сайт NewsRoom.
Ранее сообщалось о стрельбе в районе киевской Бессарабки, а также о перестрелке в Дарницком районе Киева.101
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