В харьковском клубе устроили перестрелку, есть пострадавшие: детали происшествия

В Харькове в ночь на воскресенье, 19 июля, произошла перестрелка в ночном клубе. Ранее «разборки» со стрельбой устроили возле одного из ресторанов под Ужгородом.



В харьковском областном главке полиции сообщили, что в результате происшествия пострадали двое мужчин 27 и 37 лет. Они получили огнестрельные ранения грудной клетки. Обоих пациентов госпитализировали. Открыто уголовное производство по статье «Хулиганство».

По словам очевидцев, в половине второго ночи в караоке Panorama в переулке Костюринском, 2 во время потасовки «неизвестный пострелял двоих то ли „погранцов“, то ли СБУшников. У одного — огнестрельное ранение грудной клетки, у другого — грудной клетки и плеча», передает местный сайт NewsRoom.

Ранее сообщалось о стрельбе в районе киевской Бессарабки, а также о перестрелке в Дарницком районе Киева.

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