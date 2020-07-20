Канье Уэст разрыдался на своем первом митинге в качестве кандидата в президенты США (видео)

Американский рэпер Канье Уэст, который решил баллотироваться в президенты США, провел свою первую встречу с избирателями в штате Южная Каролина. Он прибыл на митинг в бронежилете и с числом 2020, выбритым на затылке. Зрителей собралось около 200 человек.

Во время своего выступления Уэст часто цитировал Библию. А, заговорив об абортах, противником которых он является, музыкант разрыдался. Он рассказал, что его отец хотел, чтобы мамам сделала аборт. «Моя мать спасла мне жизнь. Не было бы Канье Уэста, потому что мой отец был слишком занят», — сказал он. Мать Канье Донда умерла в 2007 году.

Канье также признался, что уговорил свою будущую жену Ким Кардашьян не избавляться от ребенка, когда та в 2013 году узнала, что беременна первенцем — их дочерью Норт.

«Даже если моя жена разведется со мной после этой речи, она привела Норт в этот мир», — сказал он со слезами. Норт родилась 15 июня 2013 году. Канье и Ким поженились 24 мая 2014-го. В настоящее время у них уже четверо детей.

Канье также предложил давать каждой женщине, родившей ребенка, по миллиону долларов, хотя и добавил, что у него нет на это финансирования, но есть «платформа, чтобы выдвинуть идею».

Ранее 43-летний Уэст отказался было баллотироваться в президенты, но уже через день зарегистрировался кандидатом в избирательной комиссии штата Оклахома.

Источник, близкий к семье Уэста, сообщил, что его решение участвовать в президентских выборах было обусловлено очередным обострением биполярного эффективного расстройства.

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