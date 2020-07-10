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Илон Маск передумал поддерживать Канье Уэста на президентских выборах (фото)
Глава компании Tesla и SpaceX Илон Маск, который ранее поддержал выдвижение рэпера Канье Уэста в кандидаты на выборы президента США, пошел на попятный, подробнее ознакомившись с его будущей программой. Об этом пишет издание Dazed.
5 июля муж Ким Кардашьян написал в Twitter: «Теперь мы должны воплотить надежды Америки с верой в бога, объединив наше видение и построив наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента США». «Я полностью тебя поддерживаю!», — написал в комментариях Маск.
Однако спустя три дня один из пользователей сети сбросил бизнесмену ссылку на статью, в которой говорится о взглядах Уэста, который выступает за запрет абортов и против вакцинации, а с коронавирусом предлагает бороться с помощью «молитв за свободу». Об этом рэпер рассказал в интервью журналу Forbes. «Да ну, Маск, ты же слишком умен для этой ерунды», — написал бизнесмену пославший ссылку пользователь.
«Похоже, наши мнения расходятся больше, чем я предполагал», — согласился Маск, ознакомившись со статьей. Позже он удалил этот твит.
Между тем издание TMZ сообщает, что источник из окружения Уэста сообщил, что причиной желания рэпера баллотироваться в президенты стало обострение его психического заболевания. По его словам, Уэст переживает ежегодную маниакальную фазу биполярного аффективного расстройства. И что семья Канье обеспокоена его поведением, но ожидает, что это вскоре пройдет.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Илон Маск продал свой особняк китайскому миллиардеру.
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