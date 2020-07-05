Рэпер Канье Уэст решил баллотироваться в президенты США: чего добивается муж Ким Кардашьян

Мир

В субботу, 4 июля, в День независимости США известный рэпер Канье Уэст написал у себя в Twitter: «Мы должны исполнить данное Америкой обещание, веря в бога, объединив наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов!». Он сопроводил свой твит хэштегом #2020VISION, однако не раскрыл при этом никаких подробностей.

Трудно сказать, серьезно Уэст решил идти в президенты США или это его очередной самопиар, граничащий с эпатажем, который он так любит. Канье не в первый раз демонстрирует свои «президентские» амбиции. В 2015 году на церемонии вручения премии MTV Video Music Awards рэпер заявил, что выдвинет свою кандидатуру на выборах в 2020 году. Тогда он говорил, что поддерживает Демократическую партию.

После победы Дональда Трампа на выборах 2016 года Уэст резко изменил свои политические симпатии. Он несколько раз встречался с 45-м президентом США и выражал Трампу всяческую поддержку. В октябре 2019 году Канье выпустил новый альбом и пообещал баллотироваться в 2024 году.

Так что расценивать его нынешнее заявление совершенно серьезно пока в Америке никто не рискует. Ни один из политиков пока не прокомментировал твит рэпера. Зато это сделал миллиардер Илон Маск. Под твитом Уэста он написал: «Я тебя полностью поддерживаю».

Жена Канье Ким Кардашьян комментировать громкое заявление супруга не стала, но разместила его у себя на страничке, сопроводив изображением государственного флага США.

А вот тысячи простых пользователей Twitterотреагировали мгновенно. Большинство отнеслись к заявлению Уэста либо скептически, либо с сарказмом. Многие в своих комментариях припомнили рэперу его давнюю вражду с певицей Тейлор Свифт и написали: «Тейлор Свифт все равно лучше тебя!».

Американские СМИ разделились в оценках громкого обещания Канье. Одни иронично посмеиваются и рассуждают о том, что Белый дом скоро превратится в место съемки реалити-шоу о буднях клана Кардашьян-Дженнер. Некоторые в своих колкостях идут еще дальше и пишут, что после победы Уэста впервые в истории США жена президента будет ежедневно выкладывать в Instagramсвои фото в бикини и нижнем белье, намекая на Ким Кардашьян.

Другие совершенно серьезно оценивают шансы рэпера и подчеркивают, что он просто может не успеть зарегистрироваться в качестве официального кандидата, ведь до дня выборов — 3 ноября — остается всего четыре месяца. У Канье есть три способа попытаться войти в президентскую гонку — баллотироваться как независимому кандидату, создать новую политическую партию и провести ее съезд, который выдвинет его кандидатуру, или искать поддержки у уже действующих партий.

Третий вариант можно отбросить сразу. Республиканцы вот-вот официально выдвинут своим кандидатом Трампа. Демократы тоже не станут менять Джо Байдена, который прекрасно провел праймериз, на рэпера.

Второй вариант тоже весьма сомнителен. Регистрацию партии, проведение учредительного съезда, выдвижение кандидата в президенты — все это Уэсту нужно успеть провести в идеале за июль, но не позже конца августа. В противном случае он не успеет.

Остается первый вариант, однако в истории США независимый кандидат еще ни разу не побеждал на президентских выборах. Лучший показатель продемонстрировал в 1992 году миллионер из Техаса Росс Перо. Он набрал тогда 18,9% голосов. Спустя четыре года Перо пошел другим путем, зарегистрировал Реформистскую партию, которая и выдвинула его кандидатом. Но это принесло ему еще меньше голосов в итоге — 8%.

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