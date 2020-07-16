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Деньги

Доллар резко подорожал: курсы валют на 17 июля

17:40 16 июля 2020
деньги

Валютный рынок в Украине отреагировал на назначение нового главы Нацбанка ростом курса доллара.

В обменных пунктах 16 июля в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 16 копеек до 27,36 гривен за доллар. Курс евро вырос на 19 копеек до 31,15 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,11 гривен, продажи — 27,36 гривен за доллар. Средний курс покупки евро составляет 30,62 гривен, продажи — 31,15 гривен за евро.

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 16 июля в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 7 копеек до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился — 31,05 гривен за евро.

На 17 июля Нацбанк установил официальный курс на уровне 27,27 гривен за доллар. Курс на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Напомним, по мнению экспертов, проблемы с независимостью НБУ и отставка Смолия уже привели к резкому росту курсов валют в Украине.

О реформах в банковской системе Украины и как сохранить независимость НБУ в интервью экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой «ФАКТАМ».

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