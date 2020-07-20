В Индии обезьяны убили женщину и четырех ее детей (видео)

После того, как обезьяны похитили из лаборатории в Индии образцы крови больных коронавирусом, в индийском городе Шахджаханпур в штате Уттар-Прадеш стая обезьян убила женщину и ее детей. Мать и шестеро дети спали у себя во дворе, так как вентилятор в их доме сломался, а ночь была очень жаркой. Обезьяны принялись сильно раскачивать стену — так что часть ее обрушилась прямо на спящих людей. 45-летняя индианка и четверо детей погибли. Двоим удалось выжить.

Как сообщает издание Times of India, местные власти назвали произошедшее «трагически инцидентом» и предложили выплатить семье компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около 5300 долларов).

Происшествие в Шахджаханпур продолжило череду трагедий, связанных с обезьянами, которых в Индии проживает около 50 миллионов. Так, в августе прошлого года, 50-летний мужчина разбился, упав с террасы собственного дома, когда его атаковали приматы. В июне прошлого года обезьяна убила полуторамесячного младенца, в кроватку которого она запрыгнула, чтобы украсть бутылочку с молоком.

A woman and her four children died while one sustained critical injuries after a part of the wall collapsed on them by a troop of monkeys in Shahjahanpur city. All seven members of the family were sleeping in the courtyard.

@Benarasiyaa @Uppolice pic.twitter.com/y6Vs8rMpqB — Kanwardeep singh (@KanwardeepsTOI) July 17, 2020

Ранее «ФАКТЫ» также писали, что обезьяна-алкоголик убила одного человека и ранила еще 250.





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