- 14:17 Миллионера в Нью-Йорке расчленил его ассистент – из-за 90 тысяч долларов
- 14:13 Донбасс стал плацдармом для продвижения по службе российских генералов и офицеров
- 14:08 Задержание Новака: что инкриминируют экс-главе "Укравтодора"
- 14:06 Гигабитный интернет: акция от провайдера сети «Ланет» в Киеве
- 13:42 В Верховной Раде намерены сузить государственную и объединительную функции украинского языка, — ZINAIDA
- 13:39 Под Сумами зафиксировали выброс токсичного вещества: подробности ЧП
- 13:30 Бывший вратарь «МЮ» забил эффектный мяч и спас свою команду от поражения
- 13:19 В Индии обезьяны убили женщину и четырех ее детей
- 13:19 В Украине стартовали учения Sea Breeze 2020: сколько военных привлекут
- 13:16 В "Миротворце" раскрыли новые данные о связях якобы Портнова с Кремлем
- 13:06 Санта Димопулос стала участницей "Танців з зірками" и бросила вызов Тарасу Цымбалюку
- 13:02 Как защититься от клещей: простые советы и адреса травмпунктов в Киеве
В Индии обезьяны убили женщину и четырех ее детей (видео)
После того, как обезьяны похитили из лаборатории в Индии образцы крови больных коронавирусом, в индийском городе Шахджаханпур в штате Уттар-Прадеш стая обезьян убила женщину и ее детей. Мать и шестеро дети спали у себя во дворе, так как вентилятор в их доме сломался, а ночь была очень жаркой. Обезьяны принялись сильно раскачивать стену — так что часть ее обрушилась прямо на спящих людей. 45-летняя индианка и четверо детей погибли. Двоим удалось выжить.
Как сообщает издание Times of India, местные власти назвали произошедшее «трагически инцидентом» и предложили выплатить семье компенсацию в размере 400 тысяч рупий (около 5300 долларов).
Происшествие в Шахджаханпур продолжило череду трагедий, связанных с обезьянами, которых в Индии проживает около 50 миллионов. Так, в августе прошлого года, 50-летний мужчина разбился, упав с террасы собственного дома, когда его атаковали приматы. В июне прошлого года обезьяна убила полуторамесячного младенца, в кроватку которого она запрыгнула, чтобы украсть бутылочку с молоком.
A woman and her four children died while one sustained critical injuries after a part of the wall collapsed on them by a troop of monkeys in Shahjahanpur city. All seven members of the family were sleeping in the courtyard.— Kanwardeep singh (@KanwardeepsTOI) July 17, 2020
@Benarasiyaa @Uppolice pic.twitter.com/y6Vs8rMpqB
Ранее «ФАКТЫ» также писали, что обезьяна-алкоголик убила одного человека и ранила еще 250.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...