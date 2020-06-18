В Индии обезьяна-алкоголик убила одного человека и ранила еще 250

Общество и люди

В Индии изловили и «приговорили» к пожизненному заключению обезьяну-алкоголика, нападавшую на людей. Животное по кличке Калуа проживало в городе Мирзапур в качестве домашнего питомца у некоего оккультиста, который приучил его к крепким спиртным напиткам. Потом хозяин умер, и обезьяна оказалась на улице. Не имея больше доступа к алкоголю, Калуа пришел в ярость и начал атаковать прохожих — в основном женщин и девочек, вцепляясь им в лицо острыми клыками. Пострадали не менее 250 человек. Некоторым после нападения обезумевшего примата понадобились пластические операции. Одна раненая женщина скончалась.

Теперь, как сообщает Gulf News, шестилетний Калуа проведет остаток жизни за решеткой — в клетке зоопарка город Канпур. Он изолирован от своих сородичей, так как по-прежнему проявляет необычайную агрессию — по отношению как к обезьянам, так и к людям. Он также отказывается есть овощи. Видимо, хозяин кормил Калуа мясом, что также могло повлиять на его поведение.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Индии обезьяны похитили из лаборатории образцы крови больных коронавирусом.

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