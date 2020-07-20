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Происшествия

Под Сумами зафиксировали выброс токсичного вещества: подробности ЧП

13:39 20 июля 2020
Сумы

В ночь на понедельник, 20 июля, на Сумщине произошло ЧП — произошел выброс в воздух токсичного одоранта. Напомним, что в апреле Киев становился городом с самым грязным воздухом в мире.

Как сообщает заммэра Сум Александр Журба инцидент с выбросом вещества, которое добавляют к природному газу, произошел в районе села Ганнивка.

«Одорант — токсичное веществом 2 класса опасности с характерным запахом. Низкие концентрации (около 4 миллионных долей) вызывают раздражение кожи и глаз, головную боль, тошноту, замедление дыхания», — сообщает Александр Журба и советует сумчанам, которые жаловались на неприятный запах, закрывать окна, увлажнять воздух в помещениях, а в случае ухудшения самочувствия — обращаться к врачу.

Тем временем издание «Суми Today» сообщают, что в данный момент состояние воздуха в норме — одорант развеялся.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ»,причинами густого смога в Киеве называли масштабные пожары в Житомирской области.

Фото из Википедии.

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