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Загрязнение воздуха в Киеве: Аваков назвал причину
Причинами густого смога в Киеве и области являются масштабные пожары в Житомирской области. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
«ПРИЧИНА загрязнения воздуха вокруг Киева — пожары в Житомирской обл. Прогорело 7800 га лесной подстилки. Было 15 очагов, ликвидировано — 6, локализовано — 5, на 4 работаем. Для тушения привлечено 3 самолета, пожпоезд, 100 ед. спецтехники и более 600 людей. Справимся!» — написал он.
Как писали «ФАКТЫ», Киев второй день подряд остается городом с самым грязным воздухом на планете. Об этом свидетельствуют данные портала iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.
Индекс загрязнения воздуха в Киеве по состоянию на утро 18 апреля составил 246 пунктов (очень высокий уровень опасности) при норме в 50 пунктов. При этом на севере украинской столицы этот показатель вырос до 318 пунктов.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!