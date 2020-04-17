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Общество и люди

Загрязнение воздуха в Киеве можно посмотреть онлайн: где в столице лучше не выходить на улицу (карта)

7:33 17 апреля 2020 58
Смог в Киеве
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Уровень загрязненности воздуха в Киеве, который 10 апреля был назван городом с самым грязным воздухом, можно отследить онлайн, в том числе и по районам.

Сделать это можно на карте SaveEcoBot. Так, в Киеве установлены 106 станций мониторинга состояния атмосферного воздуха, из которых работают 55 — они изображены цветными кругами на карте.

Сообщается, что такие станции установлены как местными органами власти, так и гражданами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 16 апреля 2020 года Киев и пригороды накрыла пылевая буря — в сеть выложили фото и видео. А в Киевской аварийно-спасательной службе сообщили о госпитализации пяти человек, которые травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.

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