- 14:42 На Донбассе от вражеской пули погиб украинский военный
- 14:17 Миллионера в Нью-Йорке расчленил его ассистент – из-за 90 тысяч долларов
- 14:13 Донбасс стал плацдармом для продвижения по службе российских генералов и офицеров
- 14:08 Задержание Новака: что инкриминируют экс-главе "Укравтодора"
- 14:06 Гигабитный интернет: акция от провайдера сети «Ланет» в Киеве
- 13:42 В Верховной Раде намерены сузить государственную и объединительную функции украинского языка, — ZINAIDA
- 13:39 Под Сумами зафиксировали выброс токсичного вещества: подробности ЧП
- 13:30 Бывший вратарь «МЮ» забил эффектный мяч и спас свою команду от поражения
- 13:19 В Индии обезьяны убили женщину и четырех ее детей
- 13:19 В Украине стартовали учения Sea Breeze 2020: сколько военных привлекут
- 13:16 В "Миротворце" раскрыли новые данные о связях якобы Портнова с Кремлем
- 13:06 Санта Димопулос стала участницей "Танців з зірками" и бросила вызов Тарасу Цымбалюку
Гигабитный интернет: акция от провайдера сети «Ланет» в Киеве
С каждым годом количество интернет-провайдеров, которые стремятся покорить рынок столицы, неуклонно растет. Провайдеры Интернета предлагают большое количество тарифов, обещают надежность и бескомпромиссное качество сигнала, соревнуются в показателях скорости передачи данных, к тому же акции провайдеров наперегонки предлагают все более привлекательные условия, что делает выбор компании для подключения Интернета в офисе или доме все сложнее.
Чтобы получить действительно высокую скорость Интернета, важно среди десятков результатов поиска интернет-провайдер Киев выбрать провайдера, который регулярно занимает ведущие позиции в международных рейтингах, демонстрирует образцовые показатели и удерживает первенство на рынке страны.
Сеть Ланет — лидер гигабитного Интернета в Украине
В течение многих лет Сеть Ланет доказывает свое первенство на рынке страны. По результатам международных тестов скорости Ookla и nPerf, в течение многих лет Сеть Ланет остается лидером скоростного Интернета и неизменно входит в топ-7 лучших провайдеров Украины. Провайдер гарантирует пользователям надежное интернет-соединение, высокое качество сервисного обслуживания и доступные тарифы, среди которых каждый пользователь может выбрать оптимальный для себя вариант.
Тарифы провайдеров Интернета формируются исходя из предлагаемой скорости и качества сигнала, типа подключения и других факторов. Для абонентов Сети Ланет доступно несколько вариантов тарифов, а также комплексная услуга Интернет+ТВ. Выбирая тарифы Интернет+ТВ от Сети Ланет, вы сэкономите не только деньги, но и время на оплату услуг. Более того, для пользователей предусмотрено многочисленные бонусы и предложения.
С Сетью Ланет вы получаете:
• надежное интернет-соединение;
• высокую и бесперебойную скорость Интернета;
• неограниченный трафик;
• качественный сервис и профессиональную техническую поддержку 24/7;
• простое и быстрое подключение, отсутствие необходимости покупать дорогостоящее оборудование.
Гигабитный Интернет до конца года всего за 199 грн!
Акции интернет-провайдеров домашних сетей давно стали привычным делом, поэтому редко по-настоящему удивляют пользователей. Однако Сеть Ланет подготовила для пользователей акцию, которая поражает условиями и заметно отличается от десятков других! Для новых пользователей провайдер предлагает тариф GigaLite, который дает возможность пользоваться гигабитным интернетом по рекордно низкой цене до конца 2020-го года!
Уплатив один раз всего 199 грн, вы получаете:
• Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с до конца 2020 года;
• гарантированный кэшбек в размере 100% от первого платежа на бонусный счет Ланет.TV (бонусные средства можно потратить для оплаты услуг интернет-телевидения в сервисе).
Принять участие в акции интернет-провайдера Сеть Ланет могут как новые пользователи, так и абоненты, которые не пользовались услугами компании более 90 дней до момента начала акции. Акционное предложение действует
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...