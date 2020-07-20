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Украина

Гигабитный интернет: акция от провайдера сети «Ланет» в Киеве

14:06 20 июля 2020
Ланет

С каждым годом количество интернет-провайдеров, которые стремятся покорить рынок столицы, неуклонно растет. Провайдеры Интернета предлагают большое количество тарифов, обещают надежность и бескомпромиссное качество сигнала, соревнуются в показателях скорости передачи данных, к тому же акции провайдеров наперегонки предлагают все более привлекательные условия, что делает выбор компании для подключения Интернета в офисе или доме все сложнее.

Чтобы получить действительно высокую скорость Интернета, важно среди десятков результатов поиска интернет-провайдер Киев выбрать провайдера, который регулярно занимает ведущие позиции в международных рейтингах, демонстрирует образцовые показатели и удерживает первенство на рынке страны.

Сеть Ланет — лидер гигабитного Интернета в Украине

В течение многих лет Сеть Ланет доказывает свое первенство на рынке страны. По результатам международных тестов скорости Ookla и nPerf, в течение многих лет Сеть Ланет остается лидером скоростного Интернета и неизменно входит в топ-7 лучших провайдеров Украины. Провайдер гарантирует пользователям надежное интернет-соединение, высокое качество сервисного обслуживания и доступные тарифы, среди которых каждый пользователь может выбрать оптимальный для себя вариант.

Тарифы провайдеров Интернета формируются исходя из предлагаемой скорости и качества сигнала, типа подключения и других факторов. Для абонентов Сети Ланет доступно несколько вариантов тарифов, а также комплексная услуга Интернет+ТВ. Выбирая тарифы Интернет+ТВ от Сети Ланет, вы сэкономите не только деньги, но и время на оплату услуг. Более того, для пользователей предусмотрено многочисленные бонусы и предложения.

С Сетью Ланет вы получаете:

• надежное интернет-соединение;
• высокую и бесперебойную скорость Интернета;
• неограниченный трафик;
• качественный сервис и профессиональную техническую поддержку 24/7;
• простое и быстрое подключение, отсутствие необходимости покупать дорогостоящее оборудование.

Гигабитный Интернет до конца года всего за 199 грн!

Акции интернет-провайдеров домашних сетей давно стали привычным делом, поэтому редко по-настоящему удивляют пользователей. Однако Сеть Ланет подготовила для пользователей акцию, которая поражает условиями и заметно отличается от десятков других! Для новых пользователей провайдер предлагает тариф GigaLite, который дает возможность пользоваться гигабитным интернетом по рекордно низкой цене до конца 2020-го года!

Уплатив один раз всего 199 грн, вы получаете:

• Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с до конца 2020 года;

• гарантированный кэшбек в размере 100% от первого платежа на бонусный счет Ланет.TV (бонусные средства можно потратить для оплаты услуг интернет-телевидения в сервисе).

Принять участие в акции интернет-провайдера Сеть Ланет могут как новые пользователи, так и абоненты, которые не пользовались услугами компании более 90 дней до момента начала акции. Акционное предложение действует до 24.08.2020. Ежедневно им могут воспользоваться только 100 абонентов, поэтому не медлите, заказывайте бесплатное подключение на сайте и наслаждайтесь преимуществами гигабитного Интернета.

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