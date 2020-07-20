Гигабитный интернет: акция от провайдера сети «Ланет» в Киеве

С каждым годом количество интернет-провайдеров, которые стремятся покорить рынок столицы, неуклонно растет. Провайдеры Интернета предлагают большое количество тарифов, обещают надежность и бескомпромиссное качество сигнала, соревнуются в показателях скорости передачи данных, к тому же акции провайдеров наперегонки предлагают все более привлекательные условия, что делает выбор компании для подключения Интернета в офисе или доме все сложнее. Чтобы получить действительно высокую скорость Интернета, важно среди десятков результатов поиска интернет-провайдер Киев выбрать провайдера, который регулярно занимает ведущие позиции в международных рейтингах, демонстрирует образцовые показатели и удерживает первенство на рынке страны.

Сеть Ланет — лидер гигабитного Интернета в Украине

В течение многих лет Сеть Ланет доказывает свое первенство на рынке страны. По результатам международных тестов скорости Ookla и nPerf, в течение многих лет Сеть Ланет остается лидером скоростного Интернета и неизменно входит в топ-7 лучших провайдеров Украины. Провайдер гарантирует пользователям надежное интернет-соединение, высокое качество сервисного обслуживания и доступные тарифы, среди которых каждый пользователь может выбрать оптимальный для себя вариант.

Тарифы провайдеров Интернета формируются исходя из предлагаемой скорости и качества сигнала, типа подключения и других факторов. Для абонентов Сети Ланет доступно несколько вариантов тарифов, а также комплексная услуга Интернет+ТВ. Выбирая тарифы Интернет+ТВ от Сети Ланет, вы сэкономите не только деньги, но и время на оплату услуг. Более того, для пользователей предусмотрено многочисленные бонусы и предложения.

С Сетью Ланет вы получаете: • надежное интернет-соединение;

• высокую и бесперебойную скорость Интернета;

• неограниченный трафик;

• качественный сервис и профессиональную техническую поддержку 24/7;

• простое и быстрое подключение, отсутствие необходимости покупать дорогостоящее оборудование.

Гигабитный Интернет до конца года всего за 199 грн!

Акции интернет-провайдеров домашних сетей давно стали привычным делом, поэтому редко по-настоящему удивляют пользователей. Однако Сеть Ланет подготовила для пользователей акцию, которая поражает условиями и заметно отличается от десятков других! Для новых пользователей провайдер предлагает тариф GigaLite, который дает возможность пользоваться гигабитным интернетом по рекордно низкой цене до конца 2020-го года!

Уплатив один раз всего 199 грн, вы получаете: • Интернет со скоростью до 1000 Мбит/с до конца 2020 года; • гарантированный кэшбек в размере 100% от первого платежа на бонусный счет Ланет.TV (бонусные средства можно потратить для оплаты услуг интернет-телевидения в сервисе).

Принять участие в акции интернет-провайдера Сеть Ланет могут как новые пользователи, так и абоненты, которые не пользовались услугами компании более 90 дней до момента начала акции. Акционное предложение действует до 24.08.2020 . Ежедневно им могут воспользоваться только 100 абонентов, поэтому не медлите, заказывайте бесплатное подключение на сайте и наслаждайтесь преимуществами гигабитного Интернета.

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