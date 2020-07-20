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В Кривом Роге похитили и пытали двоих подростков: фото и видео с места ЧП
В Кривом Роге, где недавно средь бела дня похитили мужчину, полиция освободила двоих подростков, которых похитили, заперли в гараже и пытали.
Как сообщают в отделе коммуникаций полиции Днепропетровщины, о пропаже подростков 14 и 16 лет сообщили их родственники, которые рассказали, что уже длительное время не могут связаться с детьми.
Полицейские установили, что к пропаже подростков могут быть причастны трое местных жителей. «В гаражном кооперативе в Покровском районе правоохранители обнаружили гараж, в котором, вероятно, и удерживали ребят. Попав внутрь, правоохранители обнаружили в подвальном помещении истощенных детей. Их доставили в больницу с многочисленными телесными повреждениями», — сообщают в полиции.
Одного из мужчин, которых заподозрили в похищении, задержали, двоих других разыскивают.
Полицейские выяснили, что школьников похитили вечером в субботу, 18 июля. Им одели на головы пакеты, положили в багажник авто и вывезли в лесополосу, где избили. После этого их отвезли в гараж и закрыли в подвале.
С места происшествия правоохранители изъяли орудия преступления — биту, ножи и пистолет травматического действия.
За пытки и незаконное лишение свободы двух подростков полиция Кривого Рога открыла уголовные производства по ч. 3. ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2 ст. 187 (разбой) и ст. 127 (истязание) Уголовного кодекса Украины.
В то же время в полиции не объясняют, почему именно были похищены подростки и чего добивались от них похитители.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», криворожские полицейские задержали группу вымогателей, в которую входили действующий сотрудник правоохранительных органов и депутат райсовета. Злоумышленники «специализировались» на выбивании несуществующих долгов.
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