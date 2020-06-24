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Полицейский и депутат в Кривом Роге выбивали «долг» в 160 тысяч долларов: детали инцидента (фото, видео)
В Кривом Роге, где недавно СБУ обнаружила крупный тайник с оружием и боеприпасами из зоны проведения ООС, предназначавшиеся местному криминалитету, полицейские задержали группу вымогателей, в которую входили действующий сотрудник правоохранительных органов и депутат райсовета.
Как сообщают в Национальной полиции Украины, преступная группа «выбивала» несуществующие долги. Так, правоохранитель и депутат (оба из Кривого Рога) требовали у местного жителя 160 тысяч долларов несуществующего долга, угрожая мужчине расправой и уничтожением его имущества.
«Организатора и двух участников преступной группы задержали непосредственно во время передачи части средств — 40 тысяч долларов. Они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет», — отметили в Нацполиции.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Кривом Роге средь бела дня трое мужчин похитили 32-летнего криворожца, насильно затолкав его в автомобиль. Похитителей задержали за городом в поле — ими оказались местные жители в возрасте 25, 27 и 28 лет, двое из которых ранее имели проблемы с законом.
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