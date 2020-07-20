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От осложнений коронавируса на Львовщине умерла роженица
В Львовской области, где по состоянию на утро понедельника, 20 июля, коронавирусную инфекцию за сутки подтвердили еще у 115 человек, от осложнений COVID-19 умерла 28-летняя роженица.
Как передает ZAXID.NET, женщина умерла в Жовковской центральной районной больнице после того, как в ночь с 17 на 18 июля родила ребенка.
По словам главврача больницы Игоря Шевцива, жительницу Яворовского района привезли в больницу уже с подтвержденным COVID-19. Ей на 27-й неделе беременности сделали кесарево сечение. «Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь, были привлечены. Но спасти ее не удалось», — отметил врач и добавил, что за жизнь младенца сейчас борются врачи.
Так, по словам завотделения интенсивной терапии недоношенных новорожденных Львовской областной клинической больницы Зоряны Салабай, ребенок находится на искусственной вентиляции легких в очень тяжелом состоянии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Волыни жертвой коронавирусной инфекции стала 39-летняя роженица. Женщина смогла родить малыша, но через несколько дней умерла. У нее была пневмония.229
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