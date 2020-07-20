Коронавинус убил еще 13 украинцев

По состоянию на утро понедельника, 20 июля, в Украине зафиксировано уже 1498 летальных случаев с начала пандемии коронавируса — за сутки умерли 13 пациентов с COVID-19.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, за минувшие сутки коронавирус подтвердили у 651 украинца. Общее количество заболевших достигло 59 493 человек.

Лидерство по количеству новых заболевших удерживает Львовская область — там коронавирусную инфекцию за сутки подтвердили у 115 человек. Много заболевших и в Закарпатской области — 86 человек. В Киеве добавилось 77 пациентов с коронавирусом. В Черниговской, Херсонской и Луганской областях новые случаи не зафиксированы.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство планирует продлить адаптивный карантин, как минимум, до осени.

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