Разумков рассказал, владеет ли его семья сетью ломбардов

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что его семья уже не занимается бизнесом, связанным с ломбардами. Напомним, что ранее Кабмин разрешал работу во время карантина финучреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов

Как сообщает «Укринформ», так Дмитрий Разумков ответил на вопрос о том, соответствует ли действительности информация, что ломбардам разрешили работать в условиях карантина поскольку такой бизнес есть у его супруги.

«Этот вид бизнеса был у нас давно, он был совсем небольшим. На сегодня у нашей семьи его нет: ни у меня, ни у жены. И я не лоббировал какие-то свои интересы, открывая те или иные направления работы. Если у вас есть другие данные, вы можете обратиться в правоохранительные органы», — цитирует информагентство спикера.

Дмитрий Разумков уточнил, что его семья не владеет сетью ломбардов с начала года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Дмитрий Разумков обнародовал декларацию за 2019 год, согласно которой его супруга владела компанией «Бизнесинвестбуд», имела контрольный пакет в «Интеринвест XXI века» (кредитная организация) и треть в «Украинской политконсалтинговой группе».



306

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter