Украина

Ломбардам и кредитным союзам разрешили работать во время карантина в Украине

Правительство расширила перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности, дополнив ее продажей запчастей, молодняка домашней птицы, а также функционированием всех видов финансовых учреждений, в том числе ломбардов и кредитных союзов.

Также Кабмин дал рекомендации бизнесу, которые должны способствовать уменьшению очередей и скопления посетителей в магазинах. В частности, аптекам порекомендовали работать круглосуточно. Что же касается допуска посетителей в торговые залы, то это не должно быть больше одного человека на 10 квадратных метров, с соблюдением 1,5-метровой дистанции между людьми.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин постановил, что регистрация безработных и назначение им выплат будет осуществляться с первого дня после подачи заявления в Центр занятости.

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