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Элитная недвижимость и дорогие автомобили: Разумков обнародовал налоговую декларацию
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков задекларировал свои доходы за 2019 год. Ранее декларацию обнародовал премьер-министр Денис Шмыгаль.
В декларации Разумкова, опубликованной в электронном реестре НАПК, указан особняк под Киевом, несколько квартир, земельные участки и элитный автопарк.
Особняк спикера на 500 квадратных метров под Киевом стоит почти 3 млн гривен. Семья владеет несколькими земельными участками, квартирами в Киеве и области. Кроме того, у супруги Разумкова Юлии Чайки есть недвижимость в Николаеве и Черкасской области.
Жена также владеет компанией «Бизнесинвестбуд», имеет контрольный пакет в «Интеринвест XXI века» (кредитная организация) и треть в «Украинской политконсалтинговой группе».
Доходы от бизнеса принесли супруге спикера почти 4 млн гривен.
В автопарке Разумкова есть Toyota Land Cruiser 200 (2013 года), Toyota Camry (2012 года), Tesla Model S (2017 года) и BMW X5 (2016 года). Задекларированная стоимость машин, без двух первых, более 2 млн гривен.
За 2019 год Разумков заработал в Раде около 178 тыс. гривен, получил более 10 тыс. гривен материальной помощи, доходы от бизнеса и зарплата до избрания спикером Рады превысили 1 млн гривен.
Согласно декларации, он также производит электроэнергию и продает ее по «зеленому тарифу» — доход составил почти 28 тыс. гривен.
Наличными семья Разумкова хранит 165 тыс. долларов и более 900 тыс. гривен. На счетах в банках более 130 тыс. гривен и 1 325 евро. Кроме того, спикер дал взаймы около 1 млн долларов.
Напомним, свои сбережения и компании показал также народный депутат и член политсовета партии «Голос» Святослав Вакарчук. Более скромные цифры в декларациях указали представители «Слуги народа» — председатель партии Александр Корниенко и нардеп Юрий Корявченков.
ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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