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Зеленский официально представил нового главу НБУ и рассказал, чего от него ожидает
Президент Украины Владимир Зеленский официально представил Кирилла Шевченко, который возглавил Национальный банк Украины (НБУ). Ранее в интервью «ФАКТАМ» бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева высказалась об остановке реформ в Украине.
По словам Зеленского, Шевченко является «именно тем профессионалом, который необходим и НБУ, и экономике, и всей Украине».
«Сегодня я рад официально представить нового председателя НБУ Кирилла Шевченко. Я как президент полностью поддерживаю утверждение, что глава НБУ должен быть независимым. Кроме независимости, у главы НБУ должно быть еще как минимум три важных качества: профессионализм, мужество и ответственность. Убежден, что господин Шевченко — именно такой человек», — подчеркнул Зеленский.
Президент считает, что должно продолжаться сотрудничество с международными партнерами, а также необходима стабильная гривня.
«Нацбанк должен быть столбом макроэкономической стабильности, а его монетарная политика — поддерживать такую стабильность. Как независимый регулятор Национальный банк Украины должен работать на долгосрочный экономический рост в условиях стабильной национальной валюты», — сказал Зеленский.
В свою очередь новый глава Нацбанка заявил о необходимости снизить давление на банки в период коронакризиса. Он считает, что для этого необходимо пересмотреть эффективность кредитных каникул для поддержания ликвидности банков.
«НБУ должен продолжать политику снижения учетной ставки, которая в итоге приведет к удешевлению кредитов для конечного бенефициара — заемщиков банков», — также отметил Кирилл Шевченко.
Ранее сообщалось, что западный эксперт предостерег по поводу утраты независимости НБУ.54
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