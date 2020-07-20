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Потеряла мужа и двоих детей: стало известно о состоянии жены погибшего тренера ФК “Мункач”
В смертельном ДТП под Мукачево, в котором погиб главный тренер ФК «Мункач» Виктор Ряшко и двое его детей, выжила только жена тренера — 46-летняя Татьяна. После аварии женщину отвезли в больницу святого Мартина в Мукачево.
Заместитель главного врача больницы Мирослав Гавришко сообщил, что у выжившей ушиб сустава, царапины и психо-эмоциональный шок.
Специалисты медучреждения пытались помочь Татьяне, которая потеряла мужа и двоих детей. Она пробыла в больнице 1,5 часа, после чего в сопровождении медиков и родственников пошла домой, категорически отказавшись от дальнейшей госпитализации, передает ТСН.
Напомним, смертельная авария случилась на Закарпатье в воскресенье, 19 июля, примерно в 16:20 на трассе Киев-Чоп. Столкнулись легковушка и грузовик. Виктор Ряшко и двое детей — 10-летняя девочка и 23-летний парень — погибли на месте. Выжила в аварии только жена тренера и водитель грузовика. Водитель утверждает, что его вины в ДТП нет. Дело расследует полиция.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аварии под Одессой, в которой погибли шесть человек.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..