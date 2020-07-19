- 23:38 Знаменитый мотогонщик разбился на трассе: видео жуткого падения
- 23:20 Смертельное ДТП под Ровно: есть погибшие и пострадавшие
- 23:10 Приходится жить в палатках: оккупанты не пропускают людей через линию разграничения на Донбассе
- 22:43 Катастрофа МН17 на Донбассе: аналитики насчитали 260 фейков, которые распространяет Россия
- 22:05 В тройном ДТП в Харькове пострадали двое детей: фото с места аварии
- 21:42 В сети сообщили об экстренной госпитализации Лукашенко: что известно о состоянии здоровья президента Беларуси
- 21:39 «Динамо» позорно проиграло «Колосу» и... добыло путевку в Лигу чемпионов: видеообзор матча
- 21:21 История с избиением пассажирки маршрутки в Днепре получила продолжение
- 20:48 Ответ Кадырову вместо Зеленского должны дать СБУ и полиция, — Виктор Таран
- 20:20 Митинг соперницы Лукашенко на выборах собрал около 10 тысяч человек в Минске
- 19:54 В Подольске водитель Volkswagen гонялся за псом, пытаясь его задавить (видео 18+)
- 19:22 "Слуга народа" Третьякова пожаловалась на маленькую зарплату
В тройном ДТП в Харькове пострадали двое детей: фото с места аварии
В воскресенье, 19 июля, в Харькове произошло тройное ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе двое детей. В этот же день в Мукачево в аварии погибли двое детей и главный тренер ФК «Мункач» Виктор Ряшко.
Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, около 12:20 по улице Шевченко столкнулись Daewoo, Hyundai и Honda.
Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с Hyundai. В результате удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади в попутном направлении.
Водитель Daewoo, а также водитель Hyundai с 35-летней женой и сыновьями 3 и 7 лет, которые находились в автомобиле, получили травмы и были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Напомним, 18 июля в аварии под Одессой погибли шесть человек.248
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сети сообщили об экстренной госпитализации Лукашенко: что известно о состоянии здоровья президента Беларуси
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»