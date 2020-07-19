В тройном ДТП в Харькове пострадали двое детей: фото с места аварии

В воскресенье, 19 июля, в Харькове произошло тройное ДТП, в котором пострадали пять человек, в том числе двое детей. В этот же день в Мукачево в аварии погибли двое детей и главный тренер ФК «Мункач» Виктор Ряшко.

Как сообщили в Харьковском областном главке полиции, около 12:20 по улице Шевченко столкнулись Daewoo, Hyundai и Honda.

Предварительно установлено, что 60-летний водитель автомобиля Daewoo Nexia выехал на встречную полосу движения, в результате чего столкнулся с Hyundai. В результате удара Hyundai столкнулся с автомобилем Honda, который двигался позади в попутном направлении.

Водитель Daewoo, а также водитель Hyundai с 35-летней женой и сыновьями 3 и 7 лет, которые находились в автомобиле, получили травмы и были доставлены в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Напомним, 18 июля в аварии под Одессой погибли шесть человек.

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