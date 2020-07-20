В Офисе президента заявили, что не считают нужным отвечать на обращение Кадырова к Зеленскому

Ответа на заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который потребовал от Владимира Зеленского извинений и прекращения войны на Донбассе, не будет.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в Офисе президента заявили, что послание главы Чечни отсылает к определенному роду межгосударственных отношений, являющихся компетенцией только действующих президентов двух стран и которые «точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях».

«Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение», — сказано в комментарии Офиса президента агентству в понедельник, 20 июля.

Ранее на претензии Кадырова к Зеленскому отреагировали в Кремле.

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