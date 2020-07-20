27.41 / 27.69 31.11 / 31.63
Киев: +28
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В Офисе президента заявили, что не считают нужным отвечать на обращение Кадырова к Зеленскому

18:26 20 июля 2020
Зеленский и Кадыров

Ответа на заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, который потребовал от Владимира Зеленского извинений и прекращения войны на Донбассе, не будет.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», в Офисе президента заявили, что послание главы Чечни отсылает к определенному роду межгосударственных отношений, являющихся компетенцией только действующих президентов двух стран и которые «точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях».

«Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое удивление столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения главы субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение», — сказано в комментарии Офиса президента агентству в понедельник, 20 июля.

Ранее на претензии Кадырова к Зеленскому отреагировали в Кремле.

162

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

На Донбассе

Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: в сети появилось важное видео с беспилотника

На месте ДТП

Грузовик Нацгвардии столкнулся с легковушкой на трассе под Днепром: среди погибших — ребенок (фото, видео)

Полиция

В Киеве прогремел взрыв в кафе: первые детали ЧП

Зеленский и Кадыров

В Офисе президента заявили, что не считают нужным отвечать на обращение Кадырова к Зеленскому

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер