"Что мешает позвонить Путину?": Кадыров требует от Зеленского извинений и окончания войны на Донбассе

Лидер Чечни Рамзан Кадыров, который недавно был инфицирован коронавирусом, пригрозил «личной местью» президенту Украины Владимиру Зеленскому, который, по его мнению, не выполняет свои предвыборные обещания о завершении войны на востоке Украины. Об этом он заявил, вспомнив, как будучи во главе «Квартала 95», Зеленский извинился перед мусульманами за своих коллег, которые показали нарезку видео с плачущим Кадыровым.

«Когда-то я знал Зеленского как человека, который, признав свою вину, имел честь извиниться. Это было достойно мужчины. Но только зачем теперь, после принятых извинений, пытаться изобразить из себя нечто, юлить, вилять, пытаться возвысить себя? Теперь же Вы, получив полномочия президента Украины, каждый раз придумываете новые версии извинений… Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко», — сказал Кадыров, назвав себя «пехотинцем Великого Лидера Владимира Путина».

Под конец своей «пламенной речи» хозяин Чечни призвал Зеленского позвонить Путину, чтобы объявить ему об «окончании этой гражданской войны на востоке Украины».

Пользователи соцсетей не остались равнодушными к заявлениям Кадырова, а некоторые из них прямо предупредили Зеленского об опасности.

«Очевидно, что Кадыров — международный террорист, который выполняет заказы Путина по устранению неугодных. Кадыров может убить любого и не поморщится. А вырастил и держит на цепи этого монстра сам Путин», — написал в Twitter Стас Рогоза.

Другие обратили внимание на совет «позвонить Путину». Среди них был и собкор УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

«Кадыров потребовал у Зеленского, чтобы тот позвонил Путину и закончил „гражданскую войну“. Вот такая вот гражданская война в Украине, которую может закончить только Путин», — отреагировал пользователь Romeo.

«Путину нужно позвонить, чтобы подтвердить свою вассальную зависимость и получить ярлык на княжение. Герой и святой России Александр Невский был названым братом монгольского хана и не раз клялся в верности. вот и Зеленский должен поклониться хану», — расставил точки над «i» Сергей Филиппенко.

Напомним, совсем недавно Кадыров шокировал россиян, назначив своим телохранителем …6-летнего мальчика.

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