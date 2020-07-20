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Мир

США внесли Кадырова и его семью в «черный список» за грубые нарушения прав человека

21:25 20 июля 2020
Рамзан Кадыров

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи — это произошло из-за нарушения прав человека. Ранее стало известно, что Кадыров в тяжелой форме заболел коронавирусом.

Заявление о введении санкций опубликовал в своем Twitter госсекретарь США Майк Помпео.

«Госдеп США официально обвиняет гражданина России Рамзана Кадырова в серьезных нарушениях прав человека, среди которых — пытки, внесудебные убийства и насильственные исчезновения. Мы без колебаний применим все имеющиеся инструменты влияния для того, чтобы привлечь его к ответственности за эти нарушения», — говорится в сообщении.

Санкции распространяются также на его жену Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову. Всем им запрещается въезд в США.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с наглым заявлением, в котором потребовал извинений.

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