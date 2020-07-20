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США внесли Кадырова и его семью в «черный список» за грубые нарушения прав человека
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против главы Чечни Рамзана Кадырова и его семьи — это произошло из-за нарушения прав человека. Ранее стало известно, что Кадыров в тяжелой форме заболел коронавирусом.
Заявление о введении санкций опубликовал в своем Twitter госсекретарь США Майк Помпео.
«Госдеп США официально обвиняет гражданина России Рамзана Кадырова в серьезных нарушениях прав человека, среди которых — пытки, внесудебные убийства и насильственные исчезновения. Мы без колебаний применим все имеющиеся инструменты влияния для того, чтобы привлечь его к ответственности за эти нарушения», — говорится в сообщении.
Санкции распространяются также на его жену Медни Кадырову и его дочерей Айшат Кадырову и Хадижат Кадырову. Всем им запрещается въезд в США.
Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с наглым заявлением, в котором потребовал извинений.189
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