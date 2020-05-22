Больной коронавирусом Кадыров находится в тяжелом состоянии

Мир

Госпитализированный из-за коронавируса глава Чечни Рамзан Кадыров находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщили сразу несколько российских независимых медиа.

По данным источников ресурса Baza, инфицирование могло произойти около 2−3 недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова. Тогда он вошел в «красную зону» больницы в небрежно наброшенном халате и в легкой маске, из-под которой торчала борода. Более того, он обнял больного.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии, он болен «короной». Инфицирование организма Рамзана Кадырова произошло около 2−3 недель назад, когда он навещал главу Урус-Мартановского района Чечни Валида Абдурешидова. pic.twitter.com/5IuwWF6qCJ — Игорь Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) May 22, 2020

Через неделю Рамзан Ахматович стал чувствовать себя плохо, однако сначала он списал это все на ОРВИ.

«Из-за этого время было упущено, — и теперь за жизнь руководителя Чеченской республики бьются московские врачи. У него серьезное поражение легких», — сообщает Baza.

Тем не менее источник ТАСС называет состояние Кадырова «стабильным». В интервью официальному агентству помощник главы республики, Ахмед Дудаев заявил, что его шеф продолжает «лично контролировать ситуацию» с распространением коронавируса в Чечне.

Напомним, в середине мая Россия вышла на второе место в мире по количеству зараженных коронавирусом.

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