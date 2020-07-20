У сотрудника Шевченковского суда Киева обнаружили COVID-19

Коронавирусная инфекция, вспышка которой ожидается осенью, выявлена у сотрудника Шевченковского районного суда Киева.

Об этом говорится в сообщении пресс-службе судебной инстанции в Facebook.

«Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Работники, непосредственно контактировавшие с больным, отправлены в самоизоляцию, с их дальнейшим тестированием на COVID-19», — предупредили в суде.

Отмечается, что в настоящее время руководство суда решает вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.

По данным пресс-службы, Шевченковский райсуд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.

В то же время в суде просят посетителей воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.

В суде просят граждан отнестись с пониманием к временным профилактическим мероприятиям и предлагают им воспользоваться возможностью подать свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик, размещенный в фойе суда, сервисы «Электронного суда», с помощью почтовой связи, электронной почты.

Получить информацию о движении дела можно по телефонам, размещенным на официальном сайте суда.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 20 июля в Украине подтверждено 59 493 случаев COVID-19, из них за сутки — 651. Прим этом 31 439 человек выздоровели, летальных исходов зафиксировано 1498. В то же время в мире число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом за сутки возросло более чем на 166 тыс., превысив 14 млн. человек.

25

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter