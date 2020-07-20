- 23:42 Схватили за руки за миг до падения: в Тернополе спасли мужчину от самоубийства
- 23:14 У сотрудника Шевченковского суда Киева обнаружили COVID-19
- 22:58 Пристайко назначен послом Украины в Великобритании
- 22:24 Дело Новака: НАБУ объявило еще одно подозрение
- 21:53 Взрыв в киевском кафе: в сети появилось видео происшествия
- 21:25 США внесли Кадырова и его семью в «черный список» за грубые нарушения прав человека
- 21:19 Рейдерский захват ГП «Коневодство Украины»: почему и чьими руками гробят элитную отрасль
- 21:01 В Великобритании объявили об успешных испытаниях вакцины от COVID-19 на людях
- 20:38 Сделано в Украине: робот-медбрат может работать в инфекционной больнице
- 20:33 Демонополизация табачной отрасли остановлена, — Сергей Лямец
- 20:33 Недавно женился: названо имя бойца, погибшего от вражеской пули на Донбассе 20 июля
- 20:08 Путина никто не приглашал: Киев отреагировал на визит президента РФ в Крым
У сотрудника Шевченковского суда Киева обнаружили COVID-19
Коронавирусная инфекция, вспышка которой ожидается осенью, выявлена у сотрудника Шевченковского районного суда Киева.
Об этом говорится в сообщении пресс-службе судебной инстанции в Facebook.
«Сообщаем участникам судебных заседаний и посетителям суда, у одного из работников Шевченковского районного суда города Киева подтвержден диагноз COVID-19. Работники, непосредственно контактировавшие с больным, отправлены в самоизоляцию, с их дальнейшим тестированием на COVID-19», — предупредили в суде.
Отмечается, что в настоящее время руководство суда решает вопрос о проведении дезинфицирующих и профилактических мероприятий в суде.
По данным пресс-службы, Шевченковский райсуд продолжает работать в штатном режиме для обеспечения каждому доступа к правосудию.
В то же время в суде просят посетителей воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают обязательного присутствия, а также от личного посещения суда для подачи исков, заявлений, жалоб, ходатайств и других обращений.
В суде просят граждан отнестись с пониманием к временным профилактическим мероприятиям и предлагают им воспользоваться возможностью подать свои заявления или другие обращения в суд через почтовый ящик, размещенный в фойе суда, сервисы «Электронного суда», с помощью почтовой связи, электронной почты.
Получить информацию о движении дела можно по телефонам, размещенным на официальном сайте суда.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на 20 июля в Украине подтверждено 59 493 случаев COVID-19, из них за сутки — 651. Прим этом 31 439 человек выздоровели, летальных исходов зафиксировано 1498. В то же время в мире число подтвержденных случаев инфицирования новым коронавирусом за сутки возросло более чем на 166 тыс., превысив 14 млн. человек.25
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!