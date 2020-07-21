Догрузили работой: стало известно, чем будет еще заниматься посол в США Ельченко

В понедельник, 20 июля, президент Украины всерьез занялся перестановками в дипломатическом корпусе и вместе с назначением Вадима Пристайко послом в Великобритании принял решение по Владимиру Ельченко.

В частности, Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.

Соответствующий указ № 288/2020 от 20 июля опубликован на сайте главы государства.

«Назначить Чрезвычайного и Полномочного посла Украины в США Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству», — сказано в тексте указа.

Напомним, что 19 декабря 2019 года Зеленский уволил Ельченко с поста постоянного представителя Украины при ООН и посла Украины в Ямайке и назначил его послом Украины в США.

Ранее «ФАКТЫ» писали о еще одном знаковом назначении: с подачи Владимира Зеленского Верховная Рада Украины проголосовала за назначение главой НБУ руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, чью кандидатуру ранее одобрил профильный парламентский комитет. За назначение Шевченко на пост руководителя Национального банка Украины проголосовали 332 народных депутатов.

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