Пристайко назначен послом Украины в Великобритании

В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский произвел перестановки в дипломатическом корпусе. Ранее он сменил посла Украины во Франции — Олега Шамшура на Вадима Омельченко.

Как сообщается в указе, обнародованном на сайте президента Украины, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко назначен послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее должность посла в Великобритании занимала Наталья Галибаренко.

В этот же день Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко послом в Антигуа и Барбуда, а также, по совместительству, послом Украины в Ямайке.

Ранее сообщалось, что в МИД Грузии вызывали посла Украины из-за высказываний Михеила Саакашвили о «нелегитимности правительства». В результате МИД Украины пришлось сделать официальное заявление.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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