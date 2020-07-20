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Пристайко назначен послом Украины в Великобритании
В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский произвел перестановки в дипломатическом корпусе. Ранее он сменил посла Украины во Франции — Олега Шамшура на Вадима Омельченко.
Как сообщается в указе, обнародованном на сайте президента Украины, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко назначен послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
Ранее должность посла в Великобритании занимала Наталья Галибаренко.
В этот же день Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко послом в Антигуа и Барбуда, а также, по совместительству, послом Украины в Ямайке.
Ранее сообщалось, что в МИД Грузии вызывали посла Украины из-за высказываний Михеила Саакашвили о «нелегитимности правительства». В результате МИД Украины пришлось сделать официальное заявление.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»83
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