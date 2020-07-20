27.41 / 27.69 31.11 / 31.63
Киев: +22
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Пристайко назначен послом Украины в Великобритании

22:58 20 июля 2020
Вадим Пристайко

В понедельник, 20 июля, президент Украины Владимир Зеленский произвел перестановки в дипломатическом корпусе. Ранее он сменил посла Украины во Франции — Олега Шамшура на Вадима Омельченко.

Как сообщается в указе, обнародованном на сайте президента Украины, бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко назначен послом в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Ранее должность посла в Великобритании занимала Наталья Галибаренко.

В этот же день Владимир Зеленский назначил посла Украины в США Владимира Ельченко послом в Антигуа и Барбуда, а также, по совместительству, послом Украины в Ямайке.

Ранее сообщалось, что в МИД Грузии вызывали посла Украины из-за высказываний Михеила Саакашвили о «нелегитимности правительства». В результате МИД Украины пришлось сделать официальное заявление.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Попытка самоубийства в Тернополе

Схватили за руки за миг до падения: в Тернополе спасли мужчину от самоубийства (видео)

Фахим Салех

Миллионера в Нью-Йорке расчленил его ассистент – из-за 90 тысяч долларов (фото)

Вадим Пристайко

Пристайко назначен послом Украины в Великобритании

Полиция

Взрыв в киевском кафе: в сети появилось видео происшествия

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер