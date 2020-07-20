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Здоровье и медицина

В Чехии фиксируют увеличение количества случаев коронавируса среди заробитчан из Украины

16:08 20 июля 2020
Тест

В Южночешском крае в последнее время возросло число инфицированных коронавирусом украинцев.

Как сообщает vinegret.cz, в Чехии считают, что украинские трудовые мигранты относятся к группе риска.

«Эпидемиологи Южночешского края зарегистрировали за последние дни увеличение числа украинских рабочих с диагнозом COVID-19», — заявила директор региональной санэпидемстанции Кветослава Котрбова.

Так, с 9 по 18 июля во всем Южночешском крае COVID-19 диагностировали у 10 человек, при этом шестеро из них — граждане Украины.

«Мы однозначно видим, что украинцы, как зарубежные работники, являются источником риска для Южной Чехии», — отметила Котрбова.

Она считает, что украинцы ездят домой к родственникам и оттуда возвращаются инфицированными коронавирусом.

Ранее сообщалось, что в Чехии обновили правила пересечения границы иностранцами во время пандемии COVID-19.

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