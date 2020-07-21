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Украина

Еще 13 стран открыли границы для украинцев: обнародован список

10:49 21 июля 2020
Путешественник

За минувшую неделю 13 стран, в том числе и Мальдивы, открыли границы на въезд гражданам Украины.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Так, границы открыли Болгария, Словения, ОАЭ, Ирландия, Мальдивские острова, Антигуа и Барбуда, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Сэнт-Люсия.

Таким образом, количество «разрешенных» стран выросло до 39. Ранее украинцам разрешили въезд в Турцию, Сербию, Албанию, Северную Македонию, Черногорию, Беларусь, Великобританию, США, Мексику, Египет, Тунис, Южную Корею, Ирак, Иран, Афганистан, Бурунди, Южный Судан, Эфиопию, Сомали, Кению, Замбию, Танзанию, Сейшельские острова, Багамские острова, Ливан.

В то же время граждан Украины предупреждают, что перед тем, как планировать путешествие, следует проверить условия въезда в ту или иную страну — власти иностранных государств могут выдвигать дополнительные требования. О них можно узнать, зайдя на сайт с интерактивной картой.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», С 21 июля в аэропорту Одессы открыли пункт, где возвращающиеся из стран «красной зоны» украинцы могут сдать биоматериал на ПЦР-тест. Если тест будет отрицательным, им не нужно будет две недели находится на самоизоляции.

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