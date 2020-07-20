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В аэропорту Одессы запускают тестирование на COVID-19: что важно знать
Со вторника, 21 июля, в аэропорту «Одесса» заработает пункт, где путешествующие смогут сдать анализы для ПЦР-тестирования — отрицательный результат даст возможность украинцам избежать двухнедельной самоизоляции после возвращения на родину из стран «красной зоны».
Как сообщает администрация одесского аэропорта, пункт по забору биоматериалов будет располагаться в медпункте. Им смогут воспользоваться пассажиры международных рейсов, а также авиарейсов, прибывающих из «Борисполя».
«При отрицательном результате путешественники смогут через 24−48 рабочих часов (в зависимости от времени сдачи анализов) завершить самоизоляцию», — говорится в сообщении.
Алгоритм действий таков:
- в течение 24−48 рабочих часов после забора анализов лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья Украины;
- данные автоматически синхронизируются с сервисом «Дій вдома»;
- сервис «Дій вдома» сообщает пассажиру о возможности прекращения самоизоляции.
Такой же пункт для прилетающих в Украину должны открыть и в аэропорту «Борисполь».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 15 июля украинцы могут посещать Мальдивские острова. Туристы могут тестироваться на коронавирус и не проходить обсервацию. ПРЦ-тесты обязательны только для тех, у кого выражены симптомы ОРВИ.69
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..