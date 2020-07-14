Мальдивы открывают границы для туристов: что важно знать украинцам

Украина

Со среды, 15 июля, граждане Украины смогут посетить Мальдивские острова. Но при этом продолжает действовать ряд карантинных ограничений. А вот границы стран ЕС для украинцев пока закрыты.

Как сообщает сайт министерства туризма Мальдив, приезжающие могут тестироваться на коронавирус и не проходить обсервацию. ПРЦ-тесты обязательны только для тех, у кого выражены симптомы ОРВИ.

«До поездки нужно будет только подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля», — говорится в сообщении.

При этом в течение поездки туристам разрешается проживать только в одном отеле.

После возвращения в Украину туристы должны будут пройти 14-дневную обсервацию/самоизоляцию.

Ранее сообщалось, в какие страны украинские туристы могут отправиться уже сейчас.

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