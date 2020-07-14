- 20:59 Мальдивы открывают границы для туристов: что важно знать украинцам
- 20:28 Во Львове возобновят работу отели и детсады: названы даты
- 20:26 Из США в Украину вернули украденную картину: почему процесс растянулся на 7 лет
- 19:54 Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе
- 19:26 Выяснились резонансные детали задержания фигуранта «пленок Ермака»
- 19:15 «Техническая ошибка»: заместитель главы ГНС объяснил, почему государство теряло ежемесячно 2 миллиарда гривен
- 18:59 «Украина должна жестко отвечать на подлость боевиков»: Зеленский отреагировал на убийство военного медика на Донбассе
- 18:29 Посольство США осудило убийство медика наемниками РФ на Донбассе
- 18:05 Украинцев будут лечить от коронавируса еще одним препаратом
- 17:46 Сильные дожди начнут отступать: синоптик рассказала, какой будет погода 15 июля
- 17:17 «Выпивал, курил травку»: виновник смертельной аварии под Киевом сделал откровенное признание
- 16:54 Под Киевом банда боксеров забила до смерти 33-летнего сотрудника фискальной службы
Мальдивы открывают границы для туристов: что важно знать украинцам
Со среды, 15 июля, граждане Украины смогут посетить Мальдивские острова. Но при этом продолжает действовать ряд карантинных ограничений. А вот границы стран ЕС для украинцев пока закрыты.
Как сообщает сайт министерства туризма Мальдив, приезжающие могут тестироваться на коронавирус и не проходить обсервацию. ПРЦ-тесты обязательны только для тех, у кого выражены симптомы ОРВИ.
«До поездки нужно будет только подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля», — говорится в сообщении.
При этом в течение поездки туристам разрешается проживать только в одном отеле.
После возвращения в Украину туристы должны будут пройти 14-дневную обсервацию/самоизоляцию.
Ранее сообщалось, в какие страны украинские туристы могут отправиться уже сейчас.1
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе
«Техническая ошибка»: заместитель главы ГНС объяснил, почему государство теряло ежемесячно 2 миллиарда гривен
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...