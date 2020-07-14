26.99 / 27.21 30.35 / 30.81
Киев: +20
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Мальдивы открывают границы для туристов: что важно знать украинцам

20:59 14 июля 2020
Мальдивы

Со среды, 15 июля, граждане Украины смогут посетить Мальдивские острова. Но при этом продолжает действовать ряд карантинных ограничений. А вот границы стран ЕС для украинцев пока закрыты.

Как сообщает сайт министерства туризма Мальдив, приезжающие могут тестироваться на коронавирус и не проходить обсервацию. ПРЦ-тесты обязательны только для тех, у кого выражены симптомы ОРВИ.

«До поездки нужно будет только подтвердить бронь в отеле, на круизном корабле или на курорте, имеющем регистрацию в министерстве туризма Мальдивской Республики. Все они будут открыты для бронирования с 15 июля», — говорится в сообщении.

При этом в течение поездки туристам разрешается проживать только в одном отеле.

После возвращения в Украину туристы должны будут пройти 14-дневную обсервацию/самоизоляцию.

Ранее сообщалось, в какие страны украинские туристы могут отправиться уже сейчас.

1

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

На фронте

Что значит «та сторона»? Сеть возмутило заявление Зеленского по поводу убийства военного медика на Донбассе

убитый в Бородянке Николай Овдиенко

Под Киевом банда боксеров забила до смерти 33-летнего сотрудника фискальной службы (фото)

Евгений Олейников провел брифинг

«Техническая ошибка»: заместитель главы ГНС объяснил, почему государство теряло ежемесячно 2 миллиарда гривен

Задержание

Выяснились резонансные детали задержания фигуранта «пленок Ермака» (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер