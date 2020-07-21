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Происшествия

Захват заложников в Луцке: появилось видео с предполагаемым преступником

10:59 21 июля 2020
Максим Плохой

В сеть выложили видео с вооруженным мужчиной, предположительно захватившим заложников в центре Луцка.

Он говорит несколько фраз, в том числе и «не обманывайте себя». «Максим Плохой», выложивший это видео, назвал его «Перфомансом Антисистемы».

Тем временем начальник волынской полиции Юрий Крошко заявляет, что правоохранители мониторят странички захватившего заложников в соцсетях, однако внятных требований там нет.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», автобус с заложниками стоит в центре Луцка. Подходы к площади перекрыла полиция.

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