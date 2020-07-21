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Происшествия

Переполох в Луцке: очевидцы сообщают о стрельбе в центре города (фото, видео)

10:09 21 июля 2020
Стрельба в Луцке

В Луцке, где недавно в ДТП погиб патрульный, из-за стрельбы перекрыли центр города.

Как сообщает информагентство «Конкурент», на месте работает не менее пяти экипажей полиции и взрывотехники.

Также сообщается, что посреди Театральной площади стоит автобус сообщением Берестечко — Красиловка. В транспортном средстве находятся пассажиры, стекла автобуса выбиты.

«Суспільне Волинь» ведет трансляцию. Сообщается, что выстрелы со стороны автобуса слышны время от времени. Также видео с места выложило в сеть издание «Волынь».

Высказывалось предположение, что у правоохрантелей могут проходить учения, однако позже в полиции заявили, что вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса, поскольку «недоволен системой в Украине».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Луцке посреди улицы расстреляли собаку, которую спасали волонтеры.

Фото сайта https://konkurent.ua.

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