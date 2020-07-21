82-летняя мать и 64-летняя дочь застряли в лифте на четыре дня и пили мочу, чтобы выжить (видео)

В китайской провинции Шэньси пожарные спасли 82-летнюю мать и ее 64-летнюю дочь, которые застряли в лифте и провели в нем четыре дня и три ночи. Женщины, желая принять душ, попытались подняться на второй этаж на лифте, встроенном в их доме, когда он неожиданно вышел из строя и остановился. Телефона, чтобы вызвать помощь, у них не было. В здании больше никого не было.

Мать, забравшись на плечи дочери, разбила кулаком лампочку и вытащила из нее проволоку, с помощью которой ей удалось немного расширить зазор между дверями лифта, чтобы в закрытое пространство поступало больше воздуха.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на китайские СМИ, для того, чтобы выжить, пенсионеркам пришлось пить мочу друг друга, собирая ее в подставленные ладони.

В душном и тесном заточении, без воды и еды, китаянки провели 96 часов. В конце концов отчаявшейся дочери чудом удалось протиснуться сквозь двери и вызвать помощь. Обе были госпитализированы в больницу города Сиань. Сейчас они идут на поправку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что врач из США спас от удушения собаку, поводок которой застрял в лифте.

86

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter