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Общество и люди

82-летняя мать и 64-летняя дочь застряли в лифте на четыре дня и пили мочу, чтобы выжить (видео)

19:02 21 июля 2020
Пострадавшая в больнице

В китайской провинции Шэньси пожарные спасли 82-летнюю мать и ее 64-летнюю дочь, которые застряли в лифте и провели в нем четыре дня и три ночи. Женщины, желая принять душ, попытались подняться на второй этаж на лифте, встроенном в их доме, когда он неожиданно вышел из строя и остановился. Телефона, чтобы вызвать помощь, у них не было. В здании больше никого не было.

Мать, забравшись на плечи дочери, разбила кулаком лампочку и вытащила из нее проволоку, с помощью которой ей удалось немного расширить зазор между дверями лифта, чтобы в закрытое пространство поступало больше воздуха.

Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на китайские СМИ, для того, чтобы выжить, пенсионеркам пришлось пить мочу друг друга, собирая ее в подставленные ладони.

В душном и тесном заточении, без воды и еды, китаянки провели 96 часов. В конце концов отчаявшейся дочери чудом удалось протиснуться сквозь двери и вызвать помощь. Обе были госпитализированы в больницу города Сиань. Сейчас они идут на поправку.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что врач из США спас от удушения собаку, поводок которой застрял в лифте.

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