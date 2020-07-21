- 19:52 Захват заложников в Луцке: все подробности, фото и видео
- 19:48 «Одно ухо не слышит»: пораженный молнией футболист впервые рассказал о своем состоянии
- 19:26 Спустя девять часов луцкий террорист разрешил передать заложникам немного воды
- 19:06 Где в Киеве пройдут продуктовые ярмарки с 22 по 26 июля (адреса)
- 19:05 Медикам не удалось спасти бойца ВСУ, раненного на Донбассе 21 июля
- 18:45 Олимпийская чемпионка выиграла конкурс красоты
- 18:44 Доллар продолжает расти: курсы валют на 22 июля
- 18:28 Эрцгерцогиня Австрии вышла замуж за известного бельгийского автогонщика
- 18:11 Луцкий террорист ждет видео от Зеленского: подробности разговора с заложницей
- 17:51 ВНО-2020: появилось расписание дополнительной сессии
- 17:21 Луцкий террорист продолжает устраивать взрывы возле автобуса с заложниками
- 17:10 Смертельное ДТП на трассе Киев—Чоп: водители погибли, четыре автомобиля вдребезги
82-летняя мать и 64-летняя дочь застряли в лифте на четыре дня и пили мочу, чтобы выжить (видео)
В китайской провинции Шэньси пожарные спасли 82-летнюю мать и ее 64-летнюю дочь, которые застряли в лифте и провели в нем четыре дня и три ночи. Женщины, желая принять душ, попытались подняться на второй этаж на лифте, встроенном в их доме, когда он неожиданно вышел из строя и остановился. Телефона, чтобы вызвать помощь, у них не было. В здании больше никого не было.
Мать, забравшись на плечи дочери, разбила кулаком лампочку и вытащила из нее проволоку, с помощью которой ей удалось немного расширить зазор между дверями лифта, чтобы в закрытое пространство поступало больше воздуха.
Как сообщает издание Daily Mail со ссылкой на китайские СМИ, для того, чтобы выжить, пенсионеркам пришлось пить мочу друг друга, собирая ее в подставленные ладони.
В душном и тесном заточении, без воды и еды, китаянки провели 96 часов. В конце концов отчаявшейся дочери чудом удалось протиснуться сквозь двери и вызвать помощь. Обе были госпитализированы в больницу города Сиань. Сейчас они идут на поправку.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что врач из США спас от удушения собаку, поводок которой застрял в лифте.
86
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».