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К месту захвата заложников в Луцке стянули БТРы (фото, видео)
В центр Луцка, где вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров междугороднего автобуса, стянули силовиков и военную технику.
Как сообщает издание «Под прицелом», на площади в Луцке заметили БТРы, а также автобус с силовиками.
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Фото с сайта «Под прицелом».464
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