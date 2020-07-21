К месту захвата заложников в Луцке стянули БТРы (фото, видео)

В центр Луцка, где вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров междугороднего автобуса, стянули силовиков и военную технику.

Как сообщает издание «Под прицелом», на площади в Луцке заметили БТРы, а также автобус с силовиками.

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Фото с сайта «Под прицелом».

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