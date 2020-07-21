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Украина

В Украине оценили возможность возвращения Донбасса и Крыма путем переговоров с Россией

12:25 21 июля 2020
Украинский мост

Возвращение оккупированных территорий с помощью переговоров возможно только при принципиальном изменении сути российского государства. Об этом в интервью «ФАКТАМ» сказал общественный деятель, предприниматель, преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Валерий Пекар.

«Мы должны понимать, что, пока Россия остается авторитарной империей, переговоры ни к чему не приведут. Даже если завтра Путин умрет, на его место придут верные путинцы или же российские либералы, которые, как известно, заканчиваются на „украинском вопросе“, потому что для них Крым — „не бутерброд“. Только принципиальное изменение сути российского государства, которое пока остается маловероятной перспективой, способно завершить войну», — считает Пекар.

По его словам, оккупация Донбасса и Крыма может затянуться на целое поколение. Еще больше времени займет последующая реинтеграция.

«Закончить войну за три недели, просто перестать стрелять, договориться посредине — всё это из области несбыточных мечтаний», — уверен Пекар.

Ранее МИД Украины отреагировал на визит Путина в Крым.

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