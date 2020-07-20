Путина никто не приглашал: Киев отреагировал на визит президента РФ в Крым

Президент России Владимир Путин, посетив Крым, в который сейчас массово перебрасываются российские войска, нарушил протокол организации визита главы государства в другую страну. Об этом заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко сообщил агентству «Интерфакс-Украина».

«Несмотря на временную оккупацию, Крымский полуостров является территорией Украины. Есть соответствующие процедуры и протоколы, согласно которым организуются визиты должностных лиц иностранных государств на территорию других государств. В частности, такой протокол предусматривает приглашение со стороны Украины. Президента РФ никто не приглашал посетить наш полуостров», — заявил Яременко, комментируя визит Путина, который состоялся 20 июля.

В Министерстве иностранных дел Украины также назвали визит Путина в Крым незаконным.

«Министерство иностранных дел Украины неоднократно подчеркивало и продолжает придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь», — говорится в заявлении на сайте ведомства.

Также в МИД в очередной раз осудили меры Кремля по милитаризации Крыма и отметили, что такие действия угрожают безопасности в регионе.

«Украинская сторона обращает внимание, что вся ответственность за негативные для всего региона последствия возлагается, в соответствии с нормами международного права, на Российскую Федерацию как государство-оккупанта, ее должностных лиц, незаконные „органы крымской власти“ и их представителей, которые принимают незаконные решения и совершают противоправные действия», — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Кадыров призвал Зеленского позвонить Путину по поводу Донбасса.

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