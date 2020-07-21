Знаменитый британский дизайнер Вивьен Вествуд, основательница стиля панк в моде, провела необычную акцию в поддержку основателя скандально известного сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Как сообщает издание The Mirror, протестуя против экстрадиции своего друга Джулиана в США, 79-летняя Вивьен посадила саму себя в гигантскую птичью клетку, написав на ней: «Я — Джулиан Ассанж». В клетке, высота которая достигала три метра, Вествуд расположилась на жердочке и через громкоговоритель высказывала свои взгляды. Она также, кудахтая, лазила по решетке. Вивьен утверждает, что Джулиана «подставило ЦРУ», и что он загнан в ловушку.

Клетка была установлена возле лондонского здания Олд-Бейли — центрального уголовного суда.

В настоящее время Ассанж находится в британской тюрьме Белмарш, куда он был заключен в сентябре прошлого года. США, которые обвиняют его в одном из самых крупных хищений секретной информации в истории страны, требуют его выдачи.

Вплоть до апреля 2019 года Ассанж скрывался в здании посольства Эквадора в Лондоне. В конце концов власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство и арестовать основателя Wikileaks.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Джулиан Ассанж тайно стал отцом двух детей, пока скрывался в эквадорском посольстве.

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